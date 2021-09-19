У Києві пройде ЛГБТ-марш та півмарафон: де і як обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні, 19 вересня, починаючи з 07:00 до 13:30 у столиці триватиме спортивний захід “11-й WORK.UA Київський пiвмарафон 2021”. В іншому районі міста триватиме ЛГБТ марш та інші масові заходи. У зв’язку з цим буде обмежено та змінено рух транспорту у центрі Києва, передає УНН із посиланням на КМДА.
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“Цьогоріч у марафоні візьмуть участь близько 9000 учасників. У програмі івенту — індивідуальні дорослі старти 21 км, 10 км, 4,2 км, естафета, командні старти, дитячі забіги та Ветеранська десятка... За інформацією організаторів, із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі”, — йдеться у повідомленні.
Графік перекриття вулиць 18-19 вересня:
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- вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
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- вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
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- вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.
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Графік перекриття вулиць 19 вересня:
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- вул. Петра Сагайдачного — із 07:00 до 13:30;
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- Боричів узвіз — із 07:00 до 13:30;
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- вул. Ігорівська — із 07:00 до 13:30;
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- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) — з 07:00 до 13:30;
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- вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) — із 07:00 до 11:00;
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- Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) — із 07:00 до 13:30;
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- Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) — із 07:00 до 11:00;
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- Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) — із 07:00 до 11:00;
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- вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) — із 07:00 до 11:00
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- Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) — із 07:00 до 11:00;
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- вул. Труханівська — із 07:00 до 12:00;
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- Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — із 07:00 до 11:00;
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- Міст Метро — із 07:00 до 10:00;
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- поворот із мосту Метро на Набережне шосе — із 07:00 до 11:00.
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Також за маршрутом марафону передбачено зміни руху громадського транспорту, про що буде повідомлено додатково.
Зокрема, у зв’язку з проведенням у Києві ЛГБТ маршу буде змінено рух транспорту в іншому районі міста.
“19 вересня у столиці відбудеться Марш рівності, який проходитиме у центральній частині міста біля парку імені Тараса Шевченка. За інформацією організаторів, у заході візьмуть участь до десяти тисяч громадян”, — повідомли в поліції Києва.
Оргкомітет заходу очікує на участь у Марші рівності близько 10 тисяч людей.
Так, рух буде організовано за такими маршрутами:
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- тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н та 94-Н — відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів, просп. Леся Курбаса до б-ру Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі — вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Пирогова — б-р Тараса Шевченка, далі за власною трасою;
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- автобуси № 20 — від ж/м Корчувате до вул. Великої Васильківської за власним маршрутом, далі — вул. Саксаганського — вул. Антоновича, далі у напрямку ж/м Корчувате за власним маршрутом;
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- автобуси № 24 — на ділянках від Національно музею історії України у Другій світовій війні до стадіону “Динамо” ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу “Центральний” до ст. м. “Університет”;
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- автобуси № 114 — на ділянках від вул. Милославської до стадіону “Динамо” ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу “Центральний” до ст. м. “Університет”;
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- автобуси № 118 — від ст. м. “Чернігівська” до вул. Басейної за власнчим маршрутом, далі — вул. Еспланадна — вул. Саксаганського — просп. Перемоги — вул. Борщагівська — вул. Академіка Янгеля — ст. м. “Політехнічний інститут” — просп. Перемоги — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська — вул. Шота Руставелі — вул. Басейна, далі за власним маршрутом.
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Також будуть внесені зміни в рух автобусних маршрутів №№ 189, 231, 429, 433 та 545.
У КМДА додали, що на час проведення заходів будуть зачинені на вхід та вихід станції метрополітену “Площа Льва Толстого”, “Палац Спорту” та “Театральна”. Рух поїздів через вказані станції відбуватиметься без зупинок.