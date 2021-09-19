У Києві пройде ЛГБТ-марш та півмарафон: де і як обмежать рух транспорту

ukru
17 березня, 19:38 • 85218 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 109334 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 166772 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 148421 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 149354 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160111 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177579 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150077 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159248 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176050 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 100072 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 85384 перегляди
У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

17 березня, 18:48 • 61100 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 66634 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 68128 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 166773 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155588 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253147 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249420 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377699 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55674 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65488 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63651 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99621 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110117 перегляди
Актуальне
У Києві пройде ЛГБТ-марш та півмарафон: де і як обмежать рух транспорту

У Києві пройде ЛГБТ-марш та півмарафон: де і як обмежать рух транспорту

Київ • УНН

 • 28531 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні, 19 вересня, починаючи з 07:00 до 13:30 у столиці триватиме спортивний захід “11-й WORK.UA Київський пiвмарафон 2021”. В іншому районі міста триватиме ЛГБТ марш та інші масові заходи. У зв’язку з цим буде обмежено та змінено рух транспорту у центрі Києва, передає УНН із посиланням на КМДА.

Цитата

“Цьогоріч у марафоні візьмуть участь близько 9000 учасників. У програмі івенту — індивідуальні дорослі старти 21 км, 10 км, 4,2 км, естафета, командні старти, дитячі забіги та Ветеранська десятка... За інформацією організаторів, із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі”, — йдеться у повідомленні.

Графік перекриття вулиць 18-19 вересня:

  • вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
  • вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
  • вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.

Графік перекриття вулиць 19 вересня:

  • вул. Петра Сагайдачного — із 07:00 до 13:30;
  • Боричів узвіз — із 07:00 до 13:30;
  • вул. Ігорівська — із 07:00 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) — з 07:00 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) — із 07:00 до 11:00;
  • Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) — із 07:00 до 13:30;
  • Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) — із 07:00 до 11:00;
  • Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) — із 07:00 до 11:00;
  • вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) — із 07:00 до 11:00
  • Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) — із 07:00 до 11:00;
  • вул. Труханівська — із 07:00 до 12:00;
  • Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — із 07:00 до 11:00;
  • Міст Метро — із 07:00 до 10:00;
  • поворот із мосту Метро на Набережне шосе — із 07:00 до 11:00.

Також за маршрутом марафону передбачено зміни руху громадського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

Зокрема, у зв’язку з проведенням у Києві ЛГБТ маршу буде змінено рух транспорту в іншому районі міста.

“19 вересня у столиці відбудеться Марш рівності, який проходитиме у центральній частині міста біля парку імені Тараса Шевченка. За інформацією організаторів, у заході візьмуть участь до десяти тисяч громадян”, — повідомли в поліції Києва.

Оргкомітет заходу очікує на участь у Марші рівності близько 10 тисяч людей.

Так, рух буде організовано за такими маршрутами:

  • тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н та 94-Н — відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів, просп. Леся Курбаса до б-ру Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі — вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Пирогова — б-р Тараса Шевченка, далі за власною трасою;
  • автобуси № 20 — від ж/м Корчувате до вул. Великої Васильківської за власним маршрутом, далі — вул. Саксаганського — вул. Антоновича, далі у напрямку ж/м Корчувате за власним маршрутом;
  • автобуси № 24 — на ділянках від Національно музею історії України у Другій світовій війні до стадіону “Динамо” ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу “Центральний” до ст. м. “Університет”;
  • автобуси № 114 — на ділянках від вул. Милославської до стадіону “Динамо” ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу “Центральний” до ст. м. “Університет”;
  • автобуси № 118 — від ст. м. “Чернігівська” до вул. Басейної за власнчим маршрутом, далі — вул. Еспланадна — вул. Саксаганського — просп. Перемоги — вул. Борщагівська — вул. Академіка Янгеля — ст. м. “Політехнічний інститут” — просп. Перемоги — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська — вул. Шота Руставелі — вул. Басейна, далі за власним маршрутом.

Також будуть внесені зміни в рух автобусних маршрутів №№ 189, 231, 429, 433 та 545.

У КМДА додали, що на час проведення заходів будуть зачинені на вхід та вихід станції метрополітену “Площа Льва Толстого”, “Палац Спорту” та “Театральна”. Рух поїздів через вказані станції відбуватиметься без зупинок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами