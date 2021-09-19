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В Киеве пройдет ЛГБТ-марш и полумарафон: где и как ограничат движение транспорта

В Киеве пройдет ЛГБТ-марш и полумарафон: где и как ограничат движение транспорта

Киев  •  УНН

 • 28525 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня, 19 сентября, начиная с 07:00 до 13:30 в столице продлится спортивное мероприятие "11-й WORK.UA Киевский пiвмарафон 2021". В другом районе города продлится ЛГБТ марш и другие массовые мероприятия. В связи с этим будет ограничено и изменено движение транспорта в центре Киева, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Цитата

“В этом году в марафоне примут участие около 9 тысяч участников. В программе ивента — индивидуальные взрослые старты 21 км, 10 км, 4,2 км, эстафета, командные старты, детские забеги и Ветеранская десятка ... По информации организаторов, с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади”, — говорится в сообщении.

График перекрытия улиц 18-19 сентября:

  • ул. Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул. Волошской) — с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
  • ул. Межигорская (от ул. Г. Сковороды до ул. Спасской) — с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
  • ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) — с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.

График перекрытия улиц 19 сентября:

  • ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 13:30;
  • Боричев спуск — с 07:00 до 13:30;
  • ул. Игоревская — с 07:00 до 13:30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) — с 07:00 до 13:30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 11:00;
  • Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) — с 07:00 до 13:30;
  • Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 11:00;
  • Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 11:00;
  • ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 11:00
  • Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) — с 07:00 до 11:00;
  • ул. Трухановская — с 07:00 до 12:00;
  • Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 11:00;
  • Мост Метро — с 07:00 до 10:00;
  • поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 11:00.

Также по маршруту марафона предусмотрены изменения движения общественного транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

В частности, в связи с проведением в Киеве ЛГБТ марша будет изменено движение транспорта в другом районе города.

“19 сентября во столицы состоится Марш равенства, который будет проходить в центральной части города возле парка имени Тараса Шевченко. По информации организаторов, в мероприятии примут участие до десяти тысяч граждан”, — сообщат в полиции Киева.

Оргкомитет мероприятия ожидает участие в Марше равенства около 10 тысяч человек.

Так, движение будет организовано по следующим маршрутам:

  • троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н и 94-Н — соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов, просп. Леся Курбаса в б-ру Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее — ул. Леонтовича — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Пирогова — б-р Тараса Шевченко, дальше собственной трассой;
  • автобусы № 20 — от ж / м Корчеватое до ул. Большой Васильковской по собственному маршруту, далее — ул. Саксаганского — ул. Антоновича, далее в направлении ж / м Корчеватое по собственному маршруту;
  • автобусы № 24 — на участках от Национально музея истории Украины во Второй мировой войне до стадиона “Динамо” им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала “Центральный” до ст. м. “Университет”;
  • автобусы № 114 — на участках от ул. Милославской до стадиона “Динамо” им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала “Центральный” до ст. м. “Университет”;
  • автобусы № 118 — от ст. м. “Черниговская” до ул. Бассейной за власнчим маршруту, далее — ул. Эспланадная — ул. Саксаганского — ул. Победы — ул. Борщаговская — ул. Академика Янгеля — ст. м. “Политехнический институт” — ул. Победы — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская — ул. Шота Руставели — ул. Бассейная, дальше по собственному маршруту.

Также будут внесены изменения в движение автобусных маршрутов №№ 189, 231, 429, 433 и 545.

В КГГА добавили, что на время проведения мероприятий будут закрыты на вход и выход станции метро “Площадь Льва Толстого”, “Дворец Спорта” и “Театральная”. Движение поездов через указанные станции происходить без остановок.

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