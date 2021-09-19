В Киеве пройдет ЛГБТ-марш и полумарафон: где и как ограничат движение транспорта

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня, 19 сентября, начиная с 07:00 до 13:30 в столице продлится спортивное мероприятие "11-й WORK.UA Киевский пiвмарафон 2021". В другом районе города продлится ЛГБТ марш и другие массовые мероприятия. В связи с этим будет ограничено и изменено движение транспорта в центре Киева, передает УНН со ссылкой на КГГА.