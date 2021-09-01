У Києві протягом минулої доби виявили понад 260 хворих на COVID-19. Двоє людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 268 хворих на коронавірус. Двоє людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 155 жінок віком від 19 до 89 років, 91 чоловік віком від 20 до 89 років. А також 9 дівчаток від 2 до 16 років та 13 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 47 хворих на коронавірус. А також 48 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 138 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 52, Деснянському — 42, Солом’янському — 40 випадків.
Загалом, із початку пандемії, в Києві від коронавірусу померли 5281 людина. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 224 492. Подолали вірус 216 150 мешканців столиці.
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