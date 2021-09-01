В Україні вже 2,288 млн випадків COVID-19, за добу - 2 075

КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,288 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 31 серпня, - 2 тисячі, збільшення на половину проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 870 осіб, що майже удвічі більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.