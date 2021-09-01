В Украине уже 2,288 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 075
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,288 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 31 августа, - 2 тысячи, увеличение на половину против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 870 человек, что почти вдвое больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 31 августа 2021 года в Украине зафиксировано 2075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
-
- госпитализировано - 874 человека;
-
- летальных исходов - 44;
-
- выздоровели - 925 человек.
-
- протестировано: методом ПЦР - 28 140 человек, методом ИФА - 8159 человек, экспресс-тестами - 27 102 человека.
-
За все время пандемии в Украине:
-
- заболело - 2 288 371 человек;
-
- выздоровели - 2 208 865 человек;
-
- летальных исходов - 53 833;
-
- проведено ПЦР-тестов - 12 008 463.
-
Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 153, медработников - 52.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.