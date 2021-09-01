В Украине уже 2,288 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 075

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,288 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 31 августа, - 2 тысячи, увеличение на половину против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 870 человек, что почти вдвое больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.