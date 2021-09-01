В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 260 больных COVID-19. Два человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 268 больных коронавирусом. Два человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 155 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 91 мужчина в возрасте от 20 до 89 лет. А также 9 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 47 больных коронавирусом. А также 48 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 138 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 52, Деснянском — 42, Соломенском — 40 случаев.
В общем, с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5281 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 224 492. Преодолели вирус 216 150 жителей столицы.
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