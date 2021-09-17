У Києві протягом минулої доби понад 420 хворих на COVID-19. Двоє людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 426 хворих на коронавірус. Двоє людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 223 жінки віком від 19 до 86 років, 167 чоловіків віком від 18 до 86 років, 14 дівчаток віком від 1 місяця до 17 років і 22 хлопчики віком від 2 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 76 хворих на коронавірус, а також 67 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 129 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 63, Святошинському — 62, Шевченківському районі — 61 випадок.
Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5325 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 229 502. Подолали вірус 219 011 мешканців столиці.
Нагадаємо
Протягом 16 вересня в Україні зафіксували 6624 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1568 осіб, летальних випадків — 99.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 122 906 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 72 201 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 50 705 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,2 млн щеплень.