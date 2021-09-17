В Киеве за прошедшие сутки более 420 больных COVID-19. Два человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 426 больных коронавирусом. Два человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 223 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, 167 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 14 девочек в возрасте от 1 месяца до 17 лет и 22 мальчика в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 76 больных коронавирусом, а также 67 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 129 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 63, Святошинском — 62, Шевченковском районе — 61 случай.
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5325 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 229 502. Преодолели вирус 219 011 жителей столицы.
Напомним
В течение 16 сентября в Украине зафиксировали 6624 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1568 человек, летальных случаев — 99.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 122 906 человек. Из них первой дозой прививки — 72201 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 50 705 человек. Всего с начала кампании сделано 11,2 млн прививок.