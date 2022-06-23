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У Києві продовжують викривати диверсантів: за тиждень затримали трьох

У Києві продовжують викривати диверсантів: за тиждень затримали трьох

Київ • УНН

 • 134955 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. У Києві продовжують викривати підозрілих осіб, що можуть бути причетними до диверсійної діяльності. Як повідомив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, за останній тиждень у столиці затримано трьох українців, у двох з них виявили фотографії київської залізничної інфраструктури, передає УНН.

Цитата

“У місті Києві продовжують виявляти підозрілих осіб, що можуть бути причетними до диверсійної роботи. За нашими даними, протягом останнього тижня затримано двох громадян України, в яких при перевірці мобільних телефонів виявлено фотографії з фіксацією залізничної інфраструктури Києва”, – повідомив Громов.

Деталі

Зокрема, у Шевченківському районі міста патрульні затримали жінку, в якої у телефоні були виявлені фото блокпостів.

В Оболонському районі затримали чоловіка, в якого виявили фото розміщення військової техніки, позицій Збройних Сил України, та інших складових сил оборони. Також виявлено, що чоловік здійснював дзвінки на номери з кодом російських операторів зв’язку.

У Дніпровському районі патрульні затримали чоловіка, який, за даними поліцейських інформаційних баз, причетний до діяльності незаконних збройних формувань на окупованих територіях.

За словами Громова, після закінчення бойових дій на Київщині зменшилася активність диверсантів. Певна частина була знищена. Однак не виключено, що інша частина диверсантів перейшла у так званий “сплячий режим” і очікує на нові завдання від своїх московських кураторів.

“Вище військово-політичне керівництво російської федерації не змінило стратегічну довгострокову мету, яка полягає в отриманні повного контролю над територією України у будь-який спосіб”, – наголосив представник Генштабу ЗСУ.

Доповнення

Як писав УНН, командування зс рф набирає найманців для формування ДРГ, щоб активізувати диверсійну роботу в Україні. Перевагу надають вихідцям з Донецької та Луганської областей, які розмовляють українською.

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