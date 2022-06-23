В Киеве продолжают разоблачать диверсантов: за неделю задержали троих
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Киеве продолжают разоблачать подозрительных лиц, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности. Как сообщил во время брифинга заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, за последнюю неделю в столице задержали трое украинцев, у двоих из них обнаружили фотографии киевской железнодорожной инфраструктуры, передает УНН.
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“В Киеве продолжают выявлять подозрительных лиц, которые могут быть причастны к диверсионной работе. По нашим данным, в течение последней недели задержаны два гражданина Украины, у которых при проверке мобильных телефонов обнаружены фотографии с фиксацией железнодорожной инфраструктуры Киева”, – сообщил Громов.
Детали
В частности, в Шевченковском районе города патрульные задержали женщину, у которой в телефоне были обнаружены фотоблокпосты.
В Оболонском районе задержан мужчина, у которого обнаружили фото размещения военной техники, позиций Вооруженных сил Украины, и других составляющих сил обороны. Также обнаружено, что мужчина совершал звонки на номера с кодом российских операторов связи.
В Днепровском районе патрульные задержали мужчину, который, по данным полицейских информационных баз, причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях.
По словам Громова, после окончания боевых действий в Киевской области уменьшилась активность диверсантов. Определенная часть была уничтожена. Однако не исключено, что другая часть диверсантов перешла в так называемый “спящий режим” и ожидает новых задач от своих московских кураторов.
“Высшее военно-политическое руководство российской федерации не изменило стратегическую долгосрочную цель, которая заключается в получении полного контроля над территорией Украины любым способом”, – подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.
Дополнение
Как писал УНН, командование вс рф набирает наемников для формирования ДРГ, чтобы активизировать диверсионную работу в Украине. Предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят по-украински.