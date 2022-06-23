В Киеве продолжают разоблачать диверсантов: за неделю задержали троих

КИЕВ. 23 июня. УНН. В Киеве продолжают разоблачать подозрительных лиц, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности. Как сообщил во время брифинга заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, за последнюю неделю в столице задержали трое украинцев, у двоих из них обнаружили фотографии киевской железнодорожной инфраструктуры, передает УНН.