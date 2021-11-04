У Києві правоохоронці викрили "ювеліра", який ошукав людей на чверть мільйона гривень

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До поліції Києва звернулась місцева мешканка, яка повідомила про те, що на вулиці Сім’ї Сосніних вона здала у ювелірну майстерню прикраси, однак не може повернути їх назад, оскільки майстер не виходить на зв’язок та не з’являється на робочому місці. Правоохоронці зареєстрували подію у районному управлінні поліції та розпочали перевірку.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що чоловік ошукав ще десятьох громадян.

“З’ясувалося, що клієнти приносили „ювеліру“ дороговартісні прикраси на ремонт та чоловік видавав їм квитанцію, однак вироби не повертав і не виходив на зв’язок. Шахрайським шляхом 40-річний іноземець заволодів майном громадян на суму 287 тис. грн”, — розповів слідчий Святошинського управління поліції Максим Сахно.

За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою слідчий повідомив фігуранту про підозру у скоєнні 11 епізодів злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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