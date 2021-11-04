В Киеве правоохранители разоблачили "ювелира", который обманул людей на четверть миллиона гривен

Детали

В полицию Киева обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что на улице Семьи Сосниных она сдала в ювелирную мастерскую украшения, однако не может вернуть их обратно, поскольку мастер не выходит на связь и не появляется на рабочем месте. Правоохранители зарегистрировали происшествие в районном управлении полиции и начали проверку.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что мужчина обманул еще десятерых граждан.

“Выяснилось, что клиенты приносили „ювелиру“ дорогостоящие украшения на ремонт и мужчина выдавал им квитанцию, однако изделия не возвращал и не выходил на связь. Мошенническим путем 40-летний иностранец завладел имуществом граждан на сумму 287 тыс. грн”, — рассказал следователь Святошинского управления полиции Максим Сахно.

По согласованию с Святошинской окружной прокуратурой следователь сообщил фигуранту о подозрении в совершении 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 И ч. 1 Ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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