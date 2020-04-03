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У Києві працюють мобільні бригади, що тестують жителів міста вдома на COVID-19

У Києві працюють мобільні бригади, що тестують жителів міста вдома на COVID-19

Київ • УНН

 • 13430 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У столиці почали працювати мобільні бригади, що тестують киян на COVID-19 вдома. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, відповідним наказом Департаменту охорони здоров’я керівникам столичних ЦПМСД та КДЦ було доручено організувати мобільні медичні бригади з проведення заборів зразків біологічних матеріалів від пацієнтів із підозрою на коронавірусну хворобу (СOVID-19) методом експрес-тестування та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

“На сьогодні такі бригади створені у всіх районах. Багато з них вже встигли здійснити виїзди та зробити аналізи”, — зазначив він.

Він додає, що столиця дуже ретельно підготувалася до цього кроку. Наказом визначено алгоритм функціонування мобільних бригад від складу до забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту та тестами для експрес-тестування, сумками-холодильниками, комплектами для забору зразків, дезрозчинами та антисептиками, пакетами для утилізації засобів індивідуального захисту тощо.

Окрім цього, проведено низку установчих онлайн-нарад та конференцій із керівниками закладів, на базі яких створено бригади, у тому числі за участю представників Київського міського лабораторного центру МОЗ України.

Також для медиків організовані навчання і підготовлені детальні відео-інструкції щодо забору біоматеріалу від пацієнтів із підозрою на COVID-19 та з одягання комплектів протиепідемічного одягу для біозахисту.

“Проте, наголошую, що такі бригади виїжджають до людини з підозрою на інфікування коронавірусною хворобою винятково за умови визначення такої необхідності лікарем, який спостерігає за станом пацієнта. Це не служба таксі, що за вашою вимогою привезе вам додому медика, який зробить аналіз. Прошу поставитися до цього з розумінням і дотримуватися простого, але абсолютно „робочого“ правила: захворіли — залишайтеся вдома та негайно зателефонуйте своєму лікареві, надавши йому можливість подбати про ваше здоров’я!”, — підсумував Поворозник.

Нагадаємо, у Києві з діагнозом пневмонія в лікарнях перебувають майже 400 людей. У всіх них відібрали зразки для проведення тесту на коронавірус.

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