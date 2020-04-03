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У Києві на пневмонію хворіють майже 400 осіб

У Києві на пневмонію хворіють майже 400 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Києві з діагнозом пневмонія в лікарнях перебувають майже 400 людей. У всіх них відібрали зразки для проведення тесту на коронавірус. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“У медичних закладах столиці розпочали обов’язкове тестування всіх хворих на різні види пневмонії. Тести, що визначають наявність коронавірусу, в лікарнях міста Києва є. У лікарнях міста з діагнозом пневмонія сьогодні перебуває майже 400 хворих. У всіх цих пацієнтів вже відібрали зразки для виявлення коронавірусу. Як зазначають лікарі, не всі випадки пневмонії це наслідки ускладнень від коронавірусу”, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві коронавірус підтвердили у 28 людей, двоє людей померли. Загалом у Києві 189 підтверджених випадків.

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