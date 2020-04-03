В Киеве пневмонией болеют почти 400 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киеве с диагнозом пневмония в больницах находятся около 400 человек. У всех них отобрали образцы для проведения теста на коронавирус. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В медицинских учреждениях столицы начали обязательное тестирование всех больных с различными видами пневмонии. Тесты, определяющие наличие коронавируса, в больницах города Киева есть. В больницах города с диагнозом пневмония сегодня находится почти 400 больных. У всех этих пациентов уже отобраны образцы для выявления коронавируса. Как отмечают врачи, не все случаи пневмонии это последствия осложнений от коронавируса", - отметил Кличко.
Напомним, за прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 28 человек, два человека умерли. Всего в Киеве 189 подтвержденных случаев.