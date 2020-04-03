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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83919 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Киеве работают мобильные бригады, тестирующие жителей города дома на COVID-19

В Киеве работают мобильные бригады, тестирующие жителей города дома на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13417 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В столице начали работать мобильные бригады, тестирующие киевлян на COVID-19 дома. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, соответствующим приказом Департамента здравоохранения руководителям столичных ЦПМСД и КДЦ было поручено организовать мобильные медицинские бригады по проведению заборов образцов биологических материалов от пациентов с подозрением на коронавирусную болезнь (СOVID-19) методом экспресс-тестирования и полимеразной цепной реакции (ПЦР ).

“На сегодняшний день такие бригады созданы во всех районах. Многие из них уже успели осуществить выезды и сделать анализы”, — отметил он.

Он добавляет, что столица очень тщательно подготовилась к этому шагу. Приказом определен алгоритм функционирования мобильных бригад от состава к обеспечению медицинских работников средствами индивидуальной защиты и тестами для экспресс-тестирования, сумками-холодильниками, комплектами для забора образцов, дезрастворами и антисептиками, пакетами для утилизации средств индивидуальной защиты и тому подобное.

Кроме этого, проведен ряд учредительных онлайн-совещаний и конференций с руководителями учреждений, на базе которых созданы бригады, в том числе с участием представителей Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины.

Также для медиков организованы обучение и подготовлены подробные видео-инструкции по забора биоматериала от больных с подозрением на COVID-19 и с одевания комплектов противоэпидемического одежды для биозащиты.

“Однако, подчеркиваю, что такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование Коронавирусная болезнью исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента. Это не служба такси, которая по вашему требованию привезет вам домой медика, который сделает анализ. Прошу отнестись к этому с пониманием и придерживаться простого, но совершенно „рабочего“ правила: заболели — оставайтесь дома и немедленно позвоните своему врачу, предоставив ему возможность позаботиться о вашем здоровье!”, — подытожил Поворозник.

Напомним, в Киеве с диагнозом пневмония в больницах находятся около 400 человек. Во всех них отобрали образцы для проведения теста на коронавирус.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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