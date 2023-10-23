У Києві почали частіше хворіти на ГРВІ та COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У столиці за минулий тиждень зареєстровано 12 760 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації із посиланням на ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ”, пише УНН.
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"Загалом у Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 8,6% у дорослих і дітей. Зокрема, дітей захворіло 7 563 (зростання на 5,5%), дорослих – 5 197 (зростання на 13,5%)", — зазначили в КМДА.
Деталі
Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 45,8%. Наразі цей показник становить 432,2.
Спостерігається також зростання госпіталізації серед хворих на грип і ГРВІ. До столичних медзакладів за останній тиждень ушпиталили 258 людей, 158 із них — це діти.
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Щодо коронавірусу, то захворюваність на COVID-19 зросла на 13,5%. Серед 656 хворих осіб 47 дітей до 17 років. Госпіталізовано 102 особи, із яких 23 дитини. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 12 пацієнтів, зокрема одна дитина.
Минулого тижня також було зареєстровано один летальний випадок від ускладнень хвороби.