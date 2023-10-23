В Киеве начали чаще болеть ОРВИ и COVID-19 в Киеве стали чаще болеть ОРВИ и COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В столице за прошедшую неделю зарегистрировано 12 760 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в частности на COVID-19. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации с ссылкой на ГУ “Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава”, пишет УНН.
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"В целом в Киеве по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 8,6% у взрослых и детей. В частности, детей заболело 7 563 (рост на 5,5%), взрослых – 5 197 (рост на 13,5%)", — отметили в КГГА.
Детали
Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 45,8%. Сейчас этот показатель составляет 432,2.
Наблюдается также рост госпитализации среди больных гриппом и ОРВИ. В столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 258 человек, 158 из них — это дети.
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Что касается коронавируса, то заболеваемость COVID-19 выросла на 13,5%. Среди 656 больных лиц 47 детей до 17 лет. Госпитализированы 102 человека, из которых 23 ребенка. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 12 пациентов, в том числе один ребенок.
На прошлой неделе также был зарегистрирован один летальный случай от осложнений болезни.