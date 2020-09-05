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У Києві побили священника: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Києві біля торгового центру чоловік побив священника. Поліція затримала зловмисника та відкрила провадження. Про це кореспонденту УНН повідомив пресофіцер Дарницького управління поліції Києва Євген Ласкін.

У Києві побили священника: поліція відкрила провадження

Ласкін повідомив, що подія сталася вчора у вечері на вулиці Архітектора Вербицького.

Так, на питання чи справді в Києві п’яний чоловік, який був з товаришем, побив священника, Ласкін відповів: “Так, був такий факт. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 ККУ — це хуліганство. Проводиться перевірка... Одного чоловіка затримали”.

За його словами, між священником та чоловіками виник конфлікт під час якого один з них побив священника.

“Священник отримав тілесні ушкодження, наразі перебуває у лікарні”, — розповів Ласкін.

Нагадаємо, у Харкові троє чоловіків пограбували офіс та побили підприємця.

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