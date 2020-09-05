У Києві побили священника: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Києві біля торгового центру чоловік побив священника. Поліція затримала зловмисника та відкрила провадження. Про це кореспонденту УНН повідомив пресофіцер Дарницького управління поліції Києва Євген Ласкін.
Ласкін повідомив, що подія сталася вчора у вечері на вулиці Архітектора Вербицького.
Так, на питання чи справді в Києві п’яний чоловік, який був з товаришем, побив священника, Ласкін відповів: “Так, був такий факт. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 ККУ — це хуліганство. Проводиться перевірка... Одного чоловіка затримали”.
За його словами, між священником та чоловіками виник конфлікт під час якого один з них побив священника.
“Священник отримав тілесні ушкодження, наразі перебуває у лікарні”, — розповів Ласкін.
Нагадаємо, у Харкові троє чоловіків пограбували офіс та побили підприємця.