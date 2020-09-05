В Киеве избили священника: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Киеве возле торгового центра мужчина избил священника. Полиция задержала злоумышленника и открыла производство. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-офицер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин.
Ласкин сообщил, что произошло вчера вечером на улице Архитектора Вербицкого.
Так, на вопрос действительно ли в Киеве пьяный мужчина, который был с товарищем, избил священника, Ласкин ответил: "Да, был такой факт. Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 УК - это хулиганство. Проводится проверка... Одного мужчину задержали".
По его словам, между священником и мужчинами возник конфликт во время которого один из них избил священника.
"Священник получил телесные повреждения, сейчас находится в больнице", - рассказал Ласкин.
Напомним, в Харькове трое мужчин ограбили офис и избили предпринимателя.