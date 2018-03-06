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У Києві підірвали дві гранати, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Києві на Броварському проспекті біля станції метро “Лісова” було підірвано дві гранати, згорів автомобіль Toyota Camry, є постраждалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на очевидців у Facebook.

Повністю перекритий Броварський проспект у напрямку Броварів.

За свідченням очевидців, двоє озброєнних невідомих після підриву гранат зникли у напрямку Броварів. У Києві та Київській області поліція ввела план перехоплення.

Постраждалі отримали осколкові поранення, тип гранат поки що невідомий.

Нагадаємо, під час слідчих дій у наметовому містечку біля Верховної Ради у суботу зранку, де затримали 50 людей, поліція вилучила дев’ять гранат РГД-5, “коктейлі Молотова” та п’ять димових мін.

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