В Киеве взорвали две гранаты, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Киеве на Броварском проспекте возле станции метро “Лесная” были взорваны две гранаты, сгорел автомобиль Toyota Camry, есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на очевидцев в Facebook.
Полностью перекрыт Броварской проспект в направлении Броваров.
По свидетельству очевидцев, двое вооруженным неизвестных после подрыва гранат исчезли в направлении Броваров. В Киеве и Киевской области полиция ввела план перехвата.
Пострадавшие получили осколочные ранения, тип гранат пока неизвестен.
Напомним, во время следственных действий в палаточном городке возле Верховной Рады в субботу утром, где задержали 50 человек, полиция изъяла девять гранат РГД-5, “коктейли Молотова” и пять дымовых мин.