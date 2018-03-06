В Киеве взорвали две гранаты, есть пострадавшие

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 46136 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 58312 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 61736 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 103116 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94702 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103814 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110835 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117004 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве взорвали две гранаты, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. В Киеве на Броварском проспекте возле станции метро “Лесная” были взорваны две гранаты, сгорел автомобиль Toyota Camry, есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на очевидцев в Facebook.

Полностью перекрыт Броварской проспект в направлении Броваров.

По свидетельству очевидцев, двое вооруженным неизвестных после подрыва гранат исчезли в направлении Броваров. В Киеве и Киевской области полиция ввела план перехвата.

Пострадавшие получили осколочные ранения, тип гранат пока неизвестен.

Напомним, во время следственных действий в палаточном городке возле Верховной Рады в субботу утром, где задержали 50 человек, полиция изъяла девять гранат РГД-5, “коктейли Молотова” и пять дымовых мин.

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