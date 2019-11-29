У Києві підготувались до зими: снігоприбиральна техніка готова до роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Підприємства "Київавтодору" готові до осінньо-зимового періоду і підготували 418 одиниць снігоприбиральної техніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Підприємства "Київавтодору" повністю готові до осінньо-зимового періоду. Підготовлено до роботи 418 одиниць снігоприбиральної техніки для цілодобових чергувань і змінної роботи", - сказав генеральний директор КК "Киїавтодор" Олександр Густєлєв.
Також повідомляється, що для розподілення рідких протиожеледних реагентів були отримані спецавтомобілі Ford, а для виготовлення реагентів – спеціальне обладнання. Ця техніка дозволяє оперативно обробляти дороги столиці рідкими реагентами і скоротити витрати солі.
Також в КМДА закликали водіїв, у разі з снігопаду, за можливості утриматися від поїздок на власних авто. Водіїв, які не встигли змінити літню гуму на зимову – закликали зробити це, аби не піддавати небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху.
"Власників закликають не паркувати авто з боку вулиць та доріг і в заборонених для цього місцях, аби забезпечити належну роботу снігоприбиральної техніки. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, синоптики обіцяють до 8 см снігу наступного тижня, у Карпатах ще більше.