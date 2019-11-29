В Киеве подготовились к зиме: снегоуборочная техника готова к работе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Предприятия "Киевавтодора" готовы к осенне-зимнему периоду и подготовили 418 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Подготовлено к работе 418 единиц снегоуборочной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы", - сказал генеральный директор КК "Киеавтодор" Александр Густелев.
Также сообщается, что для распределения жидких противогололедных реагентов были получены спецавтомобили Ford, а для изготовления реагентов - специальное оборудование. Эта техника позволяет оперативно обрабатывать дороги столицы жидкими реагентами и сократить расходы соли.
Также в КГГА призвали водителей, в случае снегопада, по возможности воздержаться от поездок на собственных авто. Водителей, которые не успели сменить летнюю резину на зимнюю - призвали сделать это, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.
"Владельцев призывают не парковать авто со стороны улиц и дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы обеспечить надлежащую работу снегоуборочной техники. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - добавили в пресс-службе.
Напомним, синоптики обещают до 8 см снега на следующей неделе, в Карпатах еще больше.