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У Києві переносять поминальні дні через коронавірус

У Києві переносять поминальні дні через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Влада Києва переносить поминальні дні на час, коли карантинні обмеження будуть послаблені. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"У вербну неділю залишайтеся вдома з родиною. Хочу повідомити, що під час останньої зустрічі з представниками церков, зважаючи на обмеження та ситуацією з розповсюдження COVID-19, запропонували перенести поминальні дні на час, коли обмеження послаблять. Ми підтримуємо таку позицію", - додав Кличко.

Як повідомлялося в УНН, у Києві, станом на ранок 10 квітня, виявлено 348 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. За минулу добу хворобу у столиці підтвердили у 13 осіб, серед них - двоє медиків.

Нагадаємо, в Україні, станом на 9 годину 10 квітня, зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.

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