У Києві переносять поминальні дні через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Влада Києва переносить поминальні дні на час, коли карантинні обмеження будуть послаблені. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"У вербну неділю залишайтеся вдома з родиною. Хочу повідомити, що під час останньої зустрічі з представниками церков, зважаючи на обмеження та ситуацією з розповсюдження COVID-19, запропонували перенести поминальні дні на час, коли обмеження послаблять. Ми підтримуємо таку позицію", - додав Кличко.
Як повідомлялося в УНН, у Києві, станом на ранок 10 квітня, виявлено 348 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. За минулу добу хворобу у столиці підтвердили у 13 осіб, серед них - двоє медиків.
Нагадаємо, в Україні, станом на 9 годину 10 квітня, зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.