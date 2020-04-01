У Києві оновили мапу поширення коронавірусу: найбільше випадків на Печерську
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У столиці на сьогодні зафіксовано вже 132 випадки захворювання COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. Найбільше їх виявили у Печерському районі міста - 32 випадки. Відповідну мапу оприлюднив у себе в Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Підтверджені випадки захворювання на коронавірус додались в наступних районах:
▪️ Деснянський +1;
▪️ Дарницький +3;
▪️ Дніпровський +3;
▪️ Голосіївський +1;
▪️ Оболонський +2;
▪️ Подільський +2;
▪️ Печерський +4;
▪️ Шевченківський +5;
▪️ Солом'янський +4", - написав Кличко, говорячи про випадки, що були виявлені за минулу добу.
Зазначимо, всього за добу в Києві з коронавірусом виявили у 25 осіб, серед них - маленька дитина.
Виходячи з даних на оприлюдненій Кличком мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (32), Солом'янський (20) та Дарницький (16).
Найменше випадків - Деснянський (6) та Дніпровський (5) райони.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано вже 669 випадків COVID-19.