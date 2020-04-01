У Києві 132 хворих на COVID-19: серед інфікованих - дитина

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У столиці на сьогоднішній день зафіксовано вже 132 підтверджених випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Серед нових – дитина трохи більше року. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.