У Києві 132 хворих на COVID-19: серед інфікованих - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У столиці на сьогоднішній день зафіксовано вже 132 підтверджених випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Серед нових – дитина трохи більше року. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Динаміка розповсюдження коронавірусу в столиці невтішна. Кількість киян, які захворіли на COVID-19, за минулу добу збільшилась на 25 людей. Загалом у столиці 132 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З 25 випадків: 12 чоловіків (від 23 до 71 року), 12 жінок (від 21 до 80 років) і одна дитина – дівчинка, якій трохи більше року", - заявив Кличко.
З 25 хворих госпіталізовано було 15 киян, зазначив міський голова. З його слів, в Олександрівську лікарню доставили чотирьох пацієнтів, до міської четвертої лікарні – сімох, у дев’яту лікарню – трьох і ще одного хворого - до третьої клінічної лікарні. Інші 10 осіб - лікуються вдома під наглядом лікарів.
"Відзначу, що більше половини киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі України жодного разу в останній час не виїжджали, тобто були інфіковані в Україні", - сказав Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано вже 669 випадків COVID-19.