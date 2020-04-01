В Киеве 132 больных на COVID-19: среди инфицированных - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В столице на сегодняшний день зафиксировано уже 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусной болезни. Среди новых - ребенок чуть больше года. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Динамика распространения коронавируса в столице неутешительная. Количество киевлян, которые заболели COVID-19, за минувшие сутки увеличилась на 25 человек. Всего в столице 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из 25 случаев: 12 мужчин (от 23 до 71 года), 12 женщин (от 21 до 80 лет) и один ребенок - девочка, которой чуть больше года", - заявил Кличко.
Из 25 больных госпитализировано было 15 киевлян, отметил городской глава. По его словам, в Александровскую больницу доставили четырех пациентов, в городскую четвертую больницу - семь, в девятую больницу - трех и еще одного больного - в третью клиническую больницу. Другие 10 человек - лечатся дома под наблюдением врачей.
"Отмечу, что более половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины ни разу в последнее время не выезжали, то есть были инфицированы в Украине", - сказал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано уже 669 случаев COVID-19.