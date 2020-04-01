В Киеве обновили карту распространения коронавируса: больше всего случаев на Печерске

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83732 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100092 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102283 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101562 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109525 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98102 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104415 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106405 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131368 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве обновили карту распространения коронавируса: больше всего случаев на Печерске

В Киеве обновили карту распространения коронавируса: больше всего случаев на Печерске

Киев  •  УНН

 • 27613 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В столице сегодня зафиксировано уже 132 случая заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Больше всего их обнаружили в Печерском районе города - 32 случая. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом добавились в следующие районы:

▪️ Деснянский 1;
▪️ Дарницкий +3;
▪️ Днепровский +3;
▪️ Голосеевский 1;
▪️ Оболонский +2;
▪️ Подольский 2;
▪️ Печерский +4;
▪️ Шевченковский +5;
▪️ Соломенский +4",  - написал Кличко, говоря о случаях, выявленных за прошедшие сутки.

Отметим, всего за сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 25 человек, среди них - маленький ребенок.

Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (32), Соломенский (20) и Дарницкий (16).

Меньше случаев - Деснянский (6) и Днепровский (5) районы.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано уже 669 случаев COVID-19.

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