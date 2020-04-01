В Киеве обновили карту распространения коронавируса: больше всего случаев на Печерске
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В столице сегодня зафиксировано уже 132 случая заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Больше всего их обнаружили в Печерском районе города - 32 случая. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом добавились в следующие районы:
▪️ Деснянский 1;
▪️ Дарницкий +3;
▪️ Днепровский +3;
▪️ Голосеевский 1;
▪️ Оболонский +2;
▪️ Подольский 2;
▪️ Печерский +4;
▪️ Шевченковский +5;
▪️ Соломенский +4", - написал Кличко, говоря о случаях, выявленных за прошедшие сутки.
Отметим, всего за сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 25 человек, среди них - маленький ребенок.
Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (32), Соломенский (20) и Дарницкий (16).
Меньше случаев - Деснянский (6) и Днепровский (5) районы.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано уже 669 случаев COVID-19.