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У Києві офіційно розпочав роботу Американський університет

У Києві офіційно розпочав роботу Американський університет

Київ • УНН

 • 42202 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Києві офіційно розпочав роботу Американський університет. Уже в березні у ньому вчитимуться перші студенти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода. 

Деталі

Американський університет в Києві вже розпочав свою діяльність, перші студенти вчитимуться вже у березні, а одним із викладачів буде лауреат Нобелівської премії з економіки Вернон Сміт. Відкриття відбулося у формі зустрічі та ланчу президента університету Ріка Шенгроу, ректора Романа Шеремети та співзасновника закладу Курта Волкера із представниками преси.

Цитата

“Це буде центр активності в Києві, культури, освіти, котрий прийматиме заходи, прийматиме спікерів. І ми неймовірно захоплені та горді, маючи честь принести цей досвід чогось нового”, — сказав Курт Волкер, колишній спеціальний представник США з питань України (2017–2019).

“Наша місія полягає в тому, що ми маємо виховувати лідерів майбутнього, через дослідження та співпрацю ми будемо вирішувати суспільні проблеми, а також ми виступаємо каталізатором трансформації освітньої системи в Україні. Ми хочемо послужити прикладом, як можна створити високоякісну систему вищої освіти, високоякісний університет саме в Україні. І це можливо”, — додав Роман Шеремета, ректор нового університету.

Американський університет у Києві відкритий у партнерстві з державним університетом штату Аризона (ASU) і пропонуватиме студентам подвійний диплом обох цих університетів в обмін на один додатковий рік навчання в ASU (онлайн або оффлайн). Навчальний заклад буде працювати за американською системою освіти.

По-перше, він дозволяє студентам практично створити собі навчальну програму, пропонуючи вибір курсів, які можна інтегрувати до їхньої основної галузі навчання. По-друге, він має різні формати в тому, як відбувається навчання. Він включає в себе вправи, стажування, менторство представниками факультетів. Це набагато більше, аніж просто лекція у класі. 

Навчання відбуватиметься англійською мовою, тому обов’язковими для вступу є ЗНО саме з англійської та української мов, а третій фах залишається на вибір абітурієнтів. Для студентів міжнародних вишів розробляється альтернативна процедура вступу без обов’язкового проходження ЗНО, однак отриманий диплом у такому разі може не отримати статусу державного в Україні, пояснює ректор Шеремета.

Охочі зможуть стати студентами магістерських програм у галузях ІТ та бізнес-менеджменту. Коштуватиме навчання від 8 до 9 тисяч доларів на рік, однак університет підтримуватиме найкращих студентів стипендіями.

Додамо

Державний університет штату Аризона (ASU), у партнерстві з яким відкритий Американський університет у Києві, посідає провідне місце серед університетів США з питань інновацій за кількома вагомими рейтингами, зокрема і перше місце у рейтингу US News and World Report. Як повідомлялося раніше, основний кампус Американського університету у Києві розташовуватиметься у будівлі Річкового вокзалу на Поштовій площі, котра ще реставрується. Надалі плануються нові корпуси навчального закладу.

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