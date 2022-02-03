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В Киеве официально начал работу Американский университет

В Киеве официально начал работу Американский университет

Киев • УНН

 • 42198 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве официально начал работу Американский университет. Уже в марте в нем будут учиться первые студенты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Американский университет в Киеве уже начал свою деятельность, первые студенты будут учиться уже в марте, а одним из преподавателей будет лауреат Нобелевской премии по экономике Вернон Смит. Открытие прошло в форме встречи и ланча президента университета Рика Шенгроу, ректора Романа Шереметы и соучредителя заведения Курта Волкера с представителями прессы.

Цитата

“Это будет центр активности в Киеве, культуры, образования, который будет принимать меры, принимать спикеров. И мы невероятно увлечены и горды, имея честь принести этот опыт чего-то нового", - сказал Курт Волкер, бывший специальный представитель США по вопросам Украины (2017-2019).

“Наша миссия заключается в том, что мы должны воспитывать лидеров будущего, через исследования и сотрудничество мы будем решать общественные проблемы, а также мы выступаем катализатором трансформации образовательной системы в Украине. Мы хотим послужить примером, как можно создать высококачественную систему высшего образования, высококачественный университет именно в Украине. И это возможно”, — добавил Роман Шеремета, ректор нового университета.

Американский университет в Киеве открыт в партнерстве с государственным университетом штата Аризона (ASU) и предлагать студентам двойной диплом обоих этих университетов в обмен на один дополнительный год обучения в ASU (онлайн или оффлайн). Вуз будет работать по американскому типу обучения.

Во-первых, он позволяет студентам практически создать себе учебную программу, предлагая выбор курсов, которые можно интегрировать в их основной области обучения. Во-вторых, он имеет различные форматы в том, как происходит обучение. Он включает в себя упражнения, стажировку, менторство представителями факультетов. Это гораздо больше, чем просто лекция в классе.

Обучение будет проходить на английском языке, поэтому обязательными для поступления являются ВНО именно по английскому и украинскому языкам, а третья специальность остаётся на выбор абитуриентов.

Желающие смогут стать студентами магистерских программ в области ИТ и бизнес-менеджмента. Стоить обучение будет от 8 до 9 тысяч долларов в год, однако университет будет поддерживать лучших студентов стипендиями.

Добавим 

Государственный Университет штата Аризона (ASU), в партнерстве с которым открыт американский университет в Киеве, занимает ведущее место среди университетов США по вопросам инноваций по нескольким весомым рейтингам, в том числе и первое место в рейтинге US News and World Report. Как сообщалось ранее, основной кампус Американского университета в Киеве будет располагаться в здании Речного вокзала на Почтовой площади, которая еще реставрируется. В дальнейшем планируются новые корпуса учебного заведения.

Украинские Национальные Новости

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