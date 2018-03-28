У Києві очікується наймасштабніше в історії міста відключення води
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Києві днями очікується наймасштабніше за всю історію міста відключення водопостачання. Про повідомляє прес-служба “Київводоканалу”, передає УНН.
“Під час проведення підготовчих робіт з реконструкції енергогосподарства насосної водопровідної станції „Крутогірна“ по заміні існуючого обладнання на сучасні електродвигуни, було обстежено обладнання станції та виявлено, що чотири одиниці запірної арматури знаходяться в аварійному стані, а це унеможливлює завершення вказаних робіт, які проводяться за кошти Світового банку. Саме тому, з 30 березня з 10 години до 7 години 31 березня 2018 року із загальної схеми водопостачання міста буде відключена насосна водопровідна станція „Крутогірна“ для виконання робіт по заміні аварійної запірної арматури Д=800 мм”, — йдеться у повідомленні.
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Під час відключення буде частково обмежено водопостачання у таких зонах:
Зниження надійності водопостачання (зниження тиску у водопровідних мережах до значень пожежного мінімуму):
Голосіївський район
— район Голосіїв — Амурська площа, центральні частини вулиць Васильківська і Ломоносова та Голосіївського проспекту, а також суміжні вулиці;
— район проспект Науки — Стратегічне шосе та суміжні вулиці.
Святошинський район
— Микільська Борщагівка в районі вулиць Гната Юри, Володимира Покотила, Сім’ї Сосніних та суміжних вулиць.
Солом’янський район
— житловий масив Першотравневий в районі вул. Авіаконструктора Антонова, Чоколівського бульвару, вул. Пітерської та суміжних вулиць;
— житловий масив Солом’янка в районі Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом’янської та Андрія Головка, проспекту Лобановського;
— житловий масив Чоколівка (забудова від Чоколівського бульвару до аеропорту Жуляни) — повністю;
— група житлових масивів Відрадний (забудова в районі, обмеженому бульваром Вацлава Гавела, вул. Гарматна, Відрадним проспектом, вулицями Новопольова та Пост-Волинська) — повністю.
Обмеження водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхової забудови
Голосіївський район
— житлові масиви Теремки-1, Теремки-2 — повністю;
— багатоповерхова забудова вздовж проспекту Науки та суміжних вулиць;
— район Голосіїв від Голосіївської площі до ж/м Теремки;
Святошинський район
— житловий масив Микільська Борщагівка — повністю;
— житловий масив Південна Борщагівка — повністю;
— житловий масив Академмістечко в районі вул. Генерала Вітрука та суміжних вулиць;
— район Галагани в межах вулиць Дружківська та Чистяківська, проспекту Перемоги.
Солом’янський район
— район Шулявка в межах вулиць Вадима Гетьмана, Виборзької, Гарматної, Польової та суміжних вулиць.
Шевченківський район
— житловий масив Нивки — повністю.
Довідка. Насосна водопровідна станція ІІІ-го підйому “Крутогірна” побудована і введена в експлуатацію у 1970 році, призначена для накопичення, додаткового знезараження води від НВС “Північна” і НВС “Десна-3” та забезпечення водопостачання житлових масивів: “Теремки”, “Виставка”, “Голосіїв”, “Батиєва гора”, “Чоколівка”, “Микільська Борщагівка” та інших.