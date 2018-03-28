В Киеве ожидается самое масштабное в истории города отключение воды
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Киеве на днях ожидается самое масштабное за всю историю города отключение водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала", передает УНН.
"Во время проведения подготовительных работ по реконструкции энергохозяйства насосной водопроводной станции "Крутогорная" по замене существующего оборудования на современные электродвигатели, было обследовано оборудование станции и выявлено, что четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии, а это делает невозможным завершение указанных работ, проводимых за средства Всемирного банка. Именно поэтому, с 30 марта с 10:00 до 7:00 31 марта 2018 года из общей схемы водоснабжения города будет отключена насосная водопроводная станция "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийного запорной арматуры Д=800 мм", - говорится в сообщении.
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Во время отключения будет частично ограничено водоснабжение в следующих зонах:
Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума):
Голосеевский район
- район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;
- район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы.
Святошинский район
- Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.
Соломенский район
- жилой массив Первомайский в районе ул.Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул.Питерской и смежных улиц;
- жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;
- жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) - полностью;
- группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул.Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новопольова и Пост-Волынская) - полностью.
Ограничения водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки
Голосеевский район
- жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 - полностью;
- многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;
- район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки;
Святошинский район
- жилой массив Никольская Борщаговка - полностью;
- жилой массив Южная Борщаговка - полностью;
- жилой массив Академгородок в районе ул.Генерала Витрука и смежных улиц;
- район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.
Соломенский район
- район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.
Шевченковский район
- жилой массив Нивки - полностью.
Справка. Насосная водопроводная станция III-го подъема "Крутогорная" построена и введена в эксплуатацию в 1970 году, предназначена для накопления, дополнительного обеззараживания воды от НВС "Северная" и НВС "Десна-3" и обеспечения водоснабжения жилых массивов: "Теремки", "Выставка", "Голосеево", "Батыева гора", "Чоколовка", "Никольская Борщаговка" и др.