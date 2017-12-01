У Києві обмежать рух Володимирським узвозом і Південним мостом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Києві із 2 до 4 грудня рух транспорту Володимирським узвозом і Південним мостом частково обмежать. Про це повідомили в КК “Київавтодор”, передає УНН.
Так, із 2 до 4 грудня, рух транспорту Володимирським узвозом частково обмежать у зв’язку з ремонтом водопровідної мережі, який виконує ПрАТ “АК “Київводоканал”.
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Окрім того, з 10:00 2 грудня до 6:00 4 грудня у зв’язку з ремонтом деформаційного шва на естакаді Південного мостового переходу в напрямку з просп. М. Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту першою смугою.
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