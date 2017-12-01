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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 5456 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 18175 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 98234 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109734 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130207 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106424 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108075 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113214 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117420 просмотра

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В Киеве ограничат движение Владимирским спуском и Южным мостом

В Киеве ограничат движение Владимирским спуском и Южным мостом

Киев  •  УНН

 • 14648 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Киеве с 2 по 4 декабря движение транспорта Владимирским спуском и Южным мостом частично ограничат. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН.

Так, со 2 по 4 декабря, движение транспорта Владимирским спуском частично ограничат в связи с ремонтом водопроводной сети, выполняет ЗАО "АК "Киевводоканал".

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Кроме того, с 10:00 2 декабря до 6:00 4 декабря в связи с ремонтом деформационного шва на эстакаде Южного мостового перехода в направлении с ул. М. Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта первой полосой.

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