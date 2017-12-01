В Киеве ограничат движение Владимирским спуском и Южным мостом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Киеве с 2 по 4 декабря движение транспорта Владимирским спуском и Южным мостом частично ограничат. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН.
Так, со 2 по 4 декабря, движение транспорта Владимирским спуском частично ограничат в связи с ремонтом водопроводной сети, выполняет ЗАО "АК "Киевводоканал".
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Кроме того, с 10:00 2 декабря до 6:00 4 декабря в связи с ремонтом деформационного шва на эстакаде Южного мостового перехода в направлении с ул. М. Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта первой полосой.
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