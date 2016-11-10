У Києві облаштують регіональний ландшафтний парк
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати Київради прийняли рішення про створення регіонального ландшафтного парку в межах Подільського й Смородинського узвозів та вулиці Нагірної в Шевченківському районі Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.
“Це рішення важливе для столиці, бо ми не тільки створюємо тут гарну зону для активного відпочинку киян, а й захищаємо 22 гектари історичних пагорбів від забудови. Цього року на першу чергу облаштування парку виділили 1,5 мільйонів гривень. У „Смородинському“ вже почалися роботи. Це прокладання доріжок, встановлення смітників, декоративні насадження та загальний благоустрій схилів узвозу”, — зазначив депутат Київради Д.Банас.
Водночас, під час засідання Київської міської ради депутати прийняли рішення про збільшення території лісового заказника місцевого значення “Межигірсько-Пуща-Водицький”.
Рішення передбачає збільшення території лісового заказника місцевого значення “Межигірсько-Пуща-Водицький” на 9,2 га за рахунок включення до його складу окремих виділів. Відповідні території примикають до заказника. Це типові ділянки лісового фонду, які за своїм породним, ґрунтовим, гідрологічним та іншим складом не відрізняються від лісових ділянок, які можуть входити до заказника. Відповідне рішення унеможливить забудову цих ділянок.