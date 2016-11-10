В Киеве обустроят региональный ландшафтный парк

"Это решение важно для столицы, потому что мы не только создаем здесь хорошую зону для активного отдыха киевлян, но и защищаем 22 гектара исторических холмов от застройки. В этом году на первую очередь обустройства парка выделили 1,5 млн гривен. В "Смородинском" уже начались работы. Это строительство дорожек, установка урн, декоративные насаждения и общее благоустройство склонов спуска", - отметил депутат Киевсовета Д.Банас.

В то же время, во время заседания Киевского городского совета депутаты приняли решение об увеличении территории лесного заказника местного значения "Межигорско-Пуща-Водицкий".

Решение предусматривает увеличение территории лесного заказника местного значения "Межигорско-Пуща-Водицкий" на 9,2 га за счет включения в его состав отдельных выделил. Соответствующие территории примыкают к заказнику. Это типичные участки лесного фонда, по своему породному, грунтовому, гидрологическому и другим составам не отличаются от лесных участков, которые могут входить в заказник. Соответствующее решение сделает невозможным застройку этих участков.