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15 марта, 19:03 • 111683 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156499 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131537 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124504 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109322 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103780 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100304 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Киеве обустроят региональный ландшафтный парк

В Киеве обустроят региональный ландшафтный парк

Киев • УНН

 • 11980 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты Киевсовета приняли решение о создании регионального ландшафтного парка в пределах Подольского и Смородинского спусков и улицы Нагорной в Шевченковском районе Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

"Это решение важно для столицы, потому что мы не только создаем здесь хорошую зону для активного отдыха киевлян, но и защищаем 22 гектара исторических холмов от застройки. В этом году на первую очередь обустройства парка выделили 1,5 млн гривен. В "Смородинском" уже начались работы. Это строительство дорожек, установка урн, декоративные насаждения и общее благоустройство склонов спуска", - отметил депутат Киевсовета Д.Банас.

В то же время, во время заседания Киевского городского совета депутаты приняли решение об увеличении территории лесного заказника местного значения "Межигорско-Пуща-Водицкий".

Решение предусматривает увеличение территории лесного заказника местного значения "Межигорско-Пуща-Водицкий" на 9,2 га за счет включения в его состав отдельных выделил. Соответствующие территории примыкают к заказнику. Это типичные участки лесного фонда, по своему породному, грунтовому, гидрологическому и другим составам не отличаются от лесных участков, которые могут входить в заказник. Соответствующее решение сделает невозможным застройку этих участков.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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