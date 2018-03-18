У Києві невідомий побив жінку молотком
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві біля станції метро "Героїв Дніпра" невідомий напав на жінку з молотком, щоб забрати її сумку, передає УНН з посиланням на інформаційні ресурси в соцмережі Facebook.
"Сьогодні, приблизно о 16:30, недалеко від станції метро Героїв Дніпра, на вулиці Озерній, неадекватний з молотком напав на жінку. Він бив її по голові, для того, щоб забрати сумку. Це побачили перехожі і мешканці найближчих будинків. Викликали поліцію і погналися за розбійником," - йдеться в повідомленні.
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Повідомляють, що через 5 хвилин переслідування був затриманий Патрульною поліцією Києва.
На місці працює швидка, патрулі поліції, їде слідчо-оперативна група.