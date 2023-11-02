У Києві невідомі відкрили вогонь по адвокатському Range Rover
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Шевченківському районі Києва невідомі обстріляли авто одного зі столичних адвокатів. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції у місті Києві, пише УНН.
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До поліції звернувся адвокат з повідомленням про те, що невідомі відкрили вогонь по автомобілю марки «Рендж Ровер». Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Під час огляду транспорту поліцейські виявили на лобовому склі отвори від куль та вм'ятину на капоті. Усі речові докази відправлені на експертизу.
Наразі тривають оперативно-розшукові заходи з метою затримання осіб, причетних до цього злочину.
Окрім цього відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 ККУ – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.
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