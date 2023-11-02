В Киеве неизвестные открыли огонь по адвокатскому Range Rover
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Шевченковском районе Киева неизвестные обстреляли авто одного из столичных адвокатов. Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции в городе Киеве, пишет УНН.
Детали
В полицию обратился адвокат с сообщением о том, что неизвестные открыли огонь по автомобилю марки «Рендж Ровер». В результате инцидента никто не пострадал.
При осмотре транспорта полицейские обнаружили на лобовом стекле отверстия от пуль и вмятину на капоте. Все вещественные доказательства отправлены на экспертизу.
Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания лиц, причастных к этому преступлению.
Кроме этого сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК – хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.
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