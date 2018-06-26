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У Києві нетверезий чоловік вдарив ножем відвідувача супермаркету

У Києві нетверезий чоловік вдарив ножем відвідувача супермаркету

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. У Києві поліція затримала нетверезого чоловіка, який на зауваження щодо своєї поведінки вдарив ножем відвідувача супермаркету. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

"Близько опівночі до чергової частини Дніпровського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення, що біля супермаркету на проспекті Тичини 30-річного чоловіка поранили у живіт. За адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію", - йдеться у повідомленні.

За інформацією начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, правоохоронці опитали свідків та дізналися про деякі обставини інциденту. Також очевидці надали прикмети, за допомогою яких поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та його місцезнаходження.

"Це – 43-річний житель столиці, якій перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, тому на місці надати пояснення своєму вчинку не зміг. Проте ми з’ясували, що він живе у хостелі на Позняках, де упродовж дня вживав спиртне. З часом опинився в іншому районі. На виході з супермаркету, де він ще купляв алкогольні напої, став чіплятися до перехожих. Однак поряд знаходилася компанія чоловіків, один із яких зробив зауваження, на що отримав удар ножем в живіт", - повідомив Олександр Кузьмін.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правопорушника затримали. За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліція затримала двох із трьох молодих людей, які по-звірячому побили покупця супермаркету на столичній Лук'янівці.

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