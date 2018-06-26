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В Киеве нетрезвый мужчина ударил ножом посетителя супермаркета

В Киеве нетрезвый мужчина ударил ножом посетителя супермаркета

Киев  •  УНН

 • 11714 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. В Киеве милиция задержала нетрезвого мужчину, который на замечания относительно своего поведения ударил ножом посетителя супермаркета. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Около полуночи в дежурную часть Днепровского управления полиции от врачей поступило сообщение, что возле супермаркета на проспекте Тычины 30-летнего мужчину ранили в живот. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие", - говорится в сообщении.

По информации начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, правоохранители опросили свидетелей и узнали о некоторых обстоятельствах инцидента. Также очевидцы предоставили приметы, с помощью которых полицейские оперативно установили личность злоумышленника и его местонахождение.

"Это - 43-летний житель столицы, которой находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому на месте предоставить объяснение своему поступку не смог. Однако мы выяснили, что он живет в хостеле на Позняках, где в течение дня употреблял спиртное. Со временем оказался в другом районе. На выходе из супермаркета, где еще покупал алкогольные напитки, стал приставать к прохожим. Однако рядом находилась компания мужчин, один из которых сделал замечание, на что получил удар ножом в живот ", - сообщил Александр Кузьмин.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правонарушителя задержали. По факту происшествия следователи начали уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полиция задержала двух из трех молодых людей, которые зверски избили покупателя супермаркета на столичной Лукьяновке.

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