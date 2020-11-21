У Києві на станції метро "Хрещатик" шукають вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування станції метро Хрещатик. Наразі станція зачинена на вхід та вихід. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КП “Київський метрополітен”.
“Станцію „Хрещатик“ та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!” — сказано у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві "замінували" КМДА
Нагадаємо, у Києві двічі за тиждень “мінували” ЦУМ.