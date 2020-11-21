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У Києві на станції метро "Хрещатик" шукають вибухівку

Київ • УНН

 • 18793 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування станції метро Хрещатик. Наразі станція зачинена на вхід та вихід. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КП “Київський метрополітен”.

У Києві на станції метро "Хрещатик" шукають вибухівку

“Станцію „Хрещатик“ та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!” — сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, у Києві двічі за тиждень “мінували” ЦУМ.

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