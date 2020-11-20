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У Києві вдруге за тиждень "замінували" ЦУМ: проводиться евакуація

Київ • УНН

 • 21659 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Києві вдруге за тиждень надійшла інформація про "замінування" ЦУМу. Наразі проводиться евакуація. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.

Відповідаючи на питання, чи дійсно до поліції надійшло повідомлення про "замінування" ЦУМу, у поліції повідомили: "Так".

"На електронну адресу СБУ надійшло відповідне повідомлення. Проводиться евакуація", - додали у відділі комунікацій.

Нагадаємо, 16 листопада також надходило повідомлення про "замінування" ЦУМу.

Тоді вибухівки у будівлі виявлено не було.

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