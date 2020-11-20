У Києві вдруге за тиждень "замінували" ЦУМ: проводиться евакуація

Відповідаючи на питання, чи дійсно до поліції надійшло повідомлення про "замінування" ЦУМу, у поліції повідомили: "Так".

"На електронну адресу СБУ надійшло відповідне повідомлення. Проводиться евакуація", - додали у відділі комунікацій.

Нагадаємо, 16 листопада також надходило повідомлення про "замінування" ЦУМу.

Тоді вибухівки у будівлі виявлено не було.