У Києві вдруге за тиждень "замінували" ЦУМ: проводиться евакуація
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Києві вдруге за тиждень надійшла інформація про "замінування" ЦУМу. Наразі проводиться евакуація. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.
Відповідаючи на питання, чи дійсно до поліції надійшло повідомлення про "замінування" ЦУМу, у поліції повідомили: "Так".
"На електронну адресу СБУ надійшло відповідне повідомлення. Проводиться евакуація", - додали у відділі комунікацій.
Нагадаємо, 16 листопада також надходило повідомлення про "замінування" ЦУМу.
Тоді вибухівки у будівлі виявлено не було.