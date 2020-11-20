В Киеве второй раз за неделю "заминировали" ЦУМ: проводится эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Киеве второй раз за неделю поступила информация о "заминировании" ЦУМа. В настоящее время проводится эвакуация. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
Отвечая на вопрос, действительно ли в полицию поступило сообщение о "заминировании" ЦУМа, в полиции сообщили: "Да".
"На электронный адрес СБУ поступило соответствующее сообщение. Проводится эвакуация", - добавили в отделе коммуникаций.
Напомним, 16 ноября также поступало сообщение о "заминировании" ЦУМа.
Тогда взрывчатки в здании обнаружено не было.