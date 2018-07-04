У Києві на хабарі 30 тис. грн піймали службовця з управління водних ресурсів

"За даними слідства, провідний гідролог відділу використання вод по місту Києву Дніпровського басейного управління водних ресурсів вимагав у громадянина зазначену незаконну винагороду за видачу дозволу на спеціальне водокористування", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за даними прес-служби, під час досудового розслідування задокументовано ще один факт вимагання та отримання вказаною службовою особою через посередника хабара у сумі 20 тис. грн за видачу такого дозволу.

На даний час зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням обіймати певні посади на строк до 3 років.