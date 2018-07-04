В Киеве на взятке 30 тыс. грн поймали служащего из управления водных ресурсов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Киеве на взятке в 30 тыс. гривен разоблачили работника Днепровского бассейнового управления водных ресурсов и его сообщника, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
"По данным следствия, ведущий гидролог отдела использования вод по городу Киеву Днепровского бассейнового управления водных ресурсов требовал у гражданина указанное незаконное вознаграждение за выдачу разрешения на специальное водопользование", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Чистки" в Минюсте: на взятке задержаны двух человек
Кроме того, по данным пресс-службы, во время досудебного расследования задокументировано еще один факт вымогательства и получения указанным должностным лицом через посредника взятки в сумме 20 тыс. грн за выдачу такого разрешения.
В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из руководителей исполкома горсовета Киевской области требовал 30 тыс. долл. взятки
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.