У Києві ліквідували пожежу у лазні на 20-му поверсі житлового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У суботу о 18:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу по вул. Драгомірова, 17, що у Печерському районі столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
По прибуттю на місце виклику найближчих пожежно-рятувальних підрозділів будо встановлено, що пожежа виникла у лазні квартири на 20-му поверсі 29-ти поверхового житлового будинку.
Пожежа супроводжувалася сильним задимленням. Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів у будинку було ввімкнено систему оповіщення про пожежу, тож майже усі мешканці багатоповерхівки вийшли самостійно на вулицю.
Рятувальники одразу приступили до гасіння пожежі та евакуації людей. О 19:12 пожежу на площі 20 м кв. було локалізовано, а 19:17 ліквідовано. Під час гасіння пожежі було виведено на безпечну відстань 4-х осіб, які перебували у квартирі, де виникла пожежа.
На місці було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної техніки та 30 чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у м. Києві.
Постраждалих в наслідок пожежі не має.
Причини загорання на разі встановлюються правоохоронними органами.
Нагадаємо, за тиждень в Україні внаслідок пожеж загинули 12 людей, ще 16 постраждали.