У Києві ліквідували пожежу у лазні на 20-му поверсі житлового будинку

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 167156 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 120931 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 110623 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 118372 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 138604 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 143662 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 228377 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217093 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187339 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176917 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2.6м/с
82%
Популярнi новини

Посол США в Україні Бріджит Брінк планує піти у відставку - ЗМІ

10 квітня, 17:36 • 10931 перегляди

До Великодніх свят Укрзалізниця запустить додатковий рейс Київ-Луцьк-Київ

10 квітня, 17:38 • 11930 перегляди

5000 птахів надії: у Києві відкрили артінсталяцію бельгійського дизайнера

10 квітня, 17:49 • 10533 перегляди

Трибунал у Гаазі не судитиме путіна, поки він залишається президентом рф - Euronews

10 квітня, 17:58 • 10293 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 26400 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 167160 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 166554 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 286242 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 308955 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 390740 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53945 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 36998 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51553 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53222 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128477 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У Києві ліквідували пожежу у лазні на 20-му поверсі житлового будинку

Київ • УНН

 • 16190 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. У суботу о 18:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу по вул. Драгомірова, 17, що у Печерському районі столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

У Києві ліквідували пожежу у лазні на 20-му поверсі житлового будинку

По прибуттю на місце виклику найближчих пожежно-рятувальних підрозділів будо встановлено, що пожежа виникла у лазні квартири на 20-му поверсі 29-ти поверхового житлового будинку.

Пожежа супроводжувалася сильним задимленням. Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів у будинку було ввімкнено систему оповіщення про пожежу, тож майже усі мешканці багатоповерхівки вийшли самостійно на вулицю.

Рятувальники одразу приступили до гасіння пожежі та евакуації людей. О 19:12 пожежу на площі 20 м кв. було локалізовано, а 19:17 ліквідовано. Під час гасіння пожежі було виведено на безпечну відстань 4-х осіб, які перебували у квартирі, де виникла пожежа.

На місці було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної техніки та 30 чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Постраждалих в наслідок пожежі не має.

Причини загорання на разі встановлюються правоохоронними органами.

Нагадаємо, за тиждень в Україні внаслідок пожеж загинули 12 людей, ще 16 постраждали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$62.98
Bitcoin
$80,295.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,235.99
Ethereum
$1,534.51