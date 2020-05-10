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В Киеве ликвидировали пожар в бане на 20-м этаже жилого дома

Киев • УНН

 • 16190 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В субботу в 18:23 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре по ул. Драгомирова, 17 в Печерском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Киеве ликвидировали пожар в бане на 20-м этаже жилого дома

По прибытию на место вызова ближайших пожарно-спасательных подразделений будо установлено, что пожар возник в бане квартиры на 20-м этаже 29-ти этажного жилого дома.

Пожар сопровождался сильным задымлением. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений в доме было включено систему оповещения о пожаре, поэтому почти все жители многоэтажки вышли самостоятельно на улицу.

Спасатели сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей. В 19:12 пожар на площади 20 м кв. был локализован, а 19:17 ликвидирован. Во время тушения пожара были выведены на безопасное расстояние 4-х человек, находившихся в квартире, где возник пожар.

На месте было задействовано 7 единиц основной и специальной техники и 30 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Пострадавших в результате пожара нет.

Причины возгорания на данный момент устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, за неделю в Украине в результате пожаров погибли 12 человек, еще 16 пострадали.

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