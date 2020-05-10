За неделю в Украине в результате пожаров погибли 12 человек, еще 16 пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. За неделю с 4 по 10 мая в жилом секторе Украины возникли 256 пожаров, в результате которых погибли 12 человек, а еще 16 - пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют: сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, легко доступные для детей.
Всего с начала года огонь унес жизни уже 742 граждан.
Поэтому, ссылаясь на крайне неутешительную и трагическую статистику, спасатели еще раз обращаются к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не только мероприятия по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения:
способ вызова пожарно-спасательной службы 101;
эвакуации детей;
тушения пожара на начальной стадии;
безопасные маршруты выхода из помещения.
Напомним, в Днепропетровской области пожар уничтожил дом на частном дворе.