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За неделю в Украине в результате пожаров погибли 12 человек, еще 16 пострадали

Киев • УНН

 • 13030 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. За неделю с 4 по 10 мая в жилом секторе Украины возникли 256 пожаров, в результате которых погибли 12 человек, а еще 16 - пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

За неделю в Украине в результате пожаров погибли 12 человек, еще 16 пострадали

Среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют: сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, легко доступные для детей.

Всего с начала года огонь унес жизни уже 742 граждан.

Поэтому, ссылаясь на крайне неутешительную и трагическую статистику, спасатели еще раз обращаются к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не только мероприятия по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения:

способ вызова пожарно-спасательной службы 101;

эвакуации детей;

тушения пожара на начальной стадии;

безопасные маршруты выхода из помещения.

Напомним, в Днепропетровской области пожар уничтожил дом на частном дворе.

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